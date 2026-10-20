കോൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാൾ തലസ്ഥാനമായ കോൽക്കത്തയിലെ ചോർബഗാൻ ദുർഗാപൂജ പന്തലിലുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് ജീവൻ നഷ്ടമായ 19 പേരിൽ മൂന്ന് പേരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സന്ദർശിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി. തുടർന്ന് ധനസഹായമായി 25 ലക്ഷം രൂപ വീതം കൈമാറി.
'നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ എന്റെ കൈയിൽ വാക്കുകളില്ല. ജീവൻ നഷ്ടമായവരെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാനുമുള്ള കഴിവും എനിക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ വേദന എനിക്ക് മനസിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. സഹായധനമായി 25 ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുകയാണ്'. പൂർബ ബർധമാൻ ജില്ലയിലെ മാധവ്ദിഘിയിലുള്ള ടോഗോറിന്റെയും സന്ദിപീന്റെയും കുടുംബാംഗങ്ങളോട് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മരണപ്പെട്ടവർക്ക് പുറമെ 25 പേർക്ക് പരുക്കേറ്റിരുന്നു.