ബഹുമുഖ പ്രതിഭ, സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള വ്യക്തിത്വം; നാനാ പടേക്കറുടെ വിയോഗത്തിൽ അനുശോചനവുമായി നേതാക്കളും സിനിമാ പ്രവർത്തകരും

നാഗ്പുർ: മുതിർന്ന നടൻ നാനാ പടേക്കറുടെ വിയോഗത്തിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി, എൻസിപി (എസ്പി) അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാർ, പ്രമുഖ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ പ്രകാശ് ആംതെ എന്നിവരുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രമുഖർ അനുശോചിച്ചു. സിനിമയിലെ ശ്രദ്ധേയ സാന്നിധ്യം മാത്രമല്ല, സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിൽ കരുതലുള്ള ശബ്ദം കൂടിയായിരുന്നു നാനാ പടേക്കറെന്ന് അവർ അനുസ്മരിച്ചു.
നാനാ പടേക്കറുമായി തനിക്ക് വളരെ അടുത്ത സൗഹൃദബന്ധമായിരുന്നുവെന്ന് നിതിൻ ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗവാർത്ത തന്നെ ഏറെ ഞെട്ടിക്കുകയും ദുഃഖിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായി ഗഡ്കരി അനുശോചന സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു.
"ഹൃദയംഗമമായ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നാനയും ഞാനും വളരെ അടുത്ത സൗഹൃദബന്ധം പങ്കിട്ടിരുന്നു. ശക്തമായ അഭിനയത്തിലൂടെ അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിലേറെക്കാലം മറാത്തി, ഹിന്ദി സിനിമകളിലെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കാൻ നാനാ പടേക്കറിന് കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സവിശേഷമായ സംഭാഷണ അവതരണം നിരവധി സിനിമാ കഥാപാത്രങ്ങളെ അനശ്വരമാക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് തനതായ വ്യക്തിത്വം സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അകാലവിയോഗം ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് വലിയ നഷ്ടമാണ്''- ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു.
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ നാം ഫൗണ്ടേഷനിലൂടെ ജലസംരക്ഷണത്തിനും മഴവെള്ള സംഭരണത്തിനുമായി നാനാ പടേക്കർ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കർഷകരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയ സഹായം നിരവധി കുടുംബങ്ങൾക്ക് വലിയ താങ്ങായെന്നും ഗഡ്കരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
നാനാ പടേക്കറുടെ വിയോഗത്തിൽ പ്രമുഖ നടൻ അശോക് സറാഫും ഞെട്ടലും ദുഃഖവും രേഖപ്പെടുത്തി. ദീർഘകാലത്തെ സൗഹൃദം അനുസ്മരിച്ച സറാഫ്, അച്ചടക്കമുള്ളതും നേരായ സ്വഭാവക്കാരനുമായിരുന്ന നാനാ ആവശ്യക്കാരെ സഹായിക്കാൻ എപ്പോഴും മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിരുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞു.
നാനാ പടേക്കറുടെ മരണവാർത്ത ആദ്യം വിശ്വസിക്കാനായില്ലെന്നും അഭ്യൂഹമാണെന്നാണ് കരുതിയതെന്നും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ പ്രകാശ് ആംതെ പറഞ്ഞു.
മറാത്തി സിനിമയായ 'പ്രകാശ്വാട്ട'യിൽ പ്രകാശ് ആംതെയുടെ വേഷം നാനാ പടേക്കർ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു.
"ഒരു സിനിമയിൽ നാനാ എന്റെ വേഷം അവതരിപ്പിക്കുകയും ഒരു മാസത്തോളം ഹെമൽകാസയിൽ താമസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ബാബാ ആംതെയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഏറെ ആകൃഷ്ടനായിരുന്നു. എന്നേക്കാൾ പ്രായം കുറവായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. അദ്ദേഹം നമ്മെ വിട്ടുപോയെന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ ഏറെ വേദനയുണ്ട്"- ആംതെ പറഞ്ഞു.
വരൾച്ച ബാധിതരെ സഹായിക്കുന്നതിൽ നാനാ പടേക്കർ നൽകിയ സംഭാവനകൾ നാം ഫൗണ്ടേഷനിലൂടെ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നുവെന്ന് എൻസിപി (എസ്പി) അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാർ പറഞ്ഞു. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്ന പ്രതിഭാധനനായ കലാകാരനായിരുന്നു നാനാ പടേക്കറെന്ന് മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി കൂടിയായ പവാർ അനുസ്മരിച്ചു.
മഹാരാഷ്ട്ര സാംസ്കാരികകാര്യ മന്ത്രി കൂടിയായ ബിജെപി നേതാവ് ആശിഷ് ഷേലാറും നാനാ പടേക്കറുടെ വിയോഗത്തിൽ അനുശോചിച്ചു. "ഭയമില്ലാത്ത നടൻ" എന്നാണ് അദ്ദേഹം നാനയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
നാനാ പടേക്കറുടെ വിയോഗവാർത്ത അറിഞ്ഞത് വാക്കുകൾക്കതീതമായി ഞെട്ടിച്ചുവെന്ന് ബോളിവുഡ് നടനും നിർമാതാവുമായ റിതേഷ് ദേശ്മുഖ് പറഞ്ഞു. അഭിനയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പകരക്കാരനില്ലെന്നും റിതേഷ് അനുസ്മരിച്ചു.