India

ആർഎസ്എസ് നിരോധിക്കേണ്ട സംഘടന; ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് ഖർഗെ

കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആർഎസ്എസിനെ നിരോധിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഖർഗെ പറഞ്ഞു
mallikarjun kharge says rss should be banned

മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ

Updated on

ന‍്യൂഡൽഹി: ആർഎസ്എസ് നിരോധിക്കേണ്ട സംഘടനയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ‍്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ. കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇതിനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും എൻഇപി പുനഃപരിശോധിക്കുന്ന കാര‍്യം കോൺഗ്രസ് സർക്കാരുകളുടെ പരിഗണനയിലുള്ളതായും ഖർഗെ പറഞ്ഞു.

കോൺഗ്രസും യുപിഎ സർക്കാരും സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന് മതിയായ ബഹുമാനം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞ ഖർഗെ മഹാത്മ ഗാന്ധിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയവരാണ് ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി പട്ടേലിനെ ഓർക്കുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നതെന്നും ആർഎസ്എസ് ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ആരോപിച്ചു.

congress
rss
mallikarjun kharge

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com