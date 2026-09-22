ഛത്തീസ്ഗഢിൽ മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ വൻ ആയുധശേഖരം പിടികൂടി; ചൈനീസ് നിർമിത ഗ്രനേഡും സ്ഫോടക വസ്തുക്കളും കണ്ടെടുത്തു

ബിജാപുർ: ഛത്തീസ്ഗഢിലെ ബിജാപുർ ജില്ലയിൽ മാവോയിസ്റ്റുകൾ വനമേഖലകളിൽ ഒളിപ്പിച്ച വെടിക്കോപ്പുകളും സ്ഫോടക വസ്തുക്കളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൻ ആയുധശേഖരം സുരക്ഷാസേന പിടികൂടി. ചൈനീസ് ഹാൻഡ് ഗ്രനേഡും പിടികൂടിയവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് ചൊവ്വാഴ്ച അറിയിച്ചു.
ബെദ്രെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ ലങ്ക പഹാഡി വനമേഖലയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ആയുധശേഖരം കണ്ടെത്തിയത്. ഒരു സെൽഫ് ലോഡിങ് റൈഫിൾ, ഒരു ഇൻസാസ് റൈഫിൾ, ഒരു .315 ബോർ തോക്ക്, രണ്ട് ബാരൽ ഗ്രനേഡ് ലോഞ്ചറുകൾ , 17 ബിജിഎൽ ഷെല്ലുകൾ, ഒരു ചൈനീസ് ഹാൻഡ് ഗ്രനേഡ്, 66 വെടിയുണ്ടകൾ, അഞ്ച് മാഗസിനുകൾ എന്നിവയാണ് പിടികൂടിയത്. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.
സെപ്റ്റംബർ 20ന് ഭൈരംഗഢ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ വനമേഖലയിൽ നിന്ന് എകെ-47 തോക്ക്, .315 ബോർ തോക്ക്, പിസ്റ്റൾ, വെടിയുണ്ടകൾ, മാഗസിനുകൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കൂടാതെ സെപ്റ്റംബർ 16ന് ഫർസെഗഢ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ വനമേഖലയിൽ നിന്ന് .315 ബോർ റൈഫിൾ, വെടിയുണ്ടകൾ, എട്ട് കിലോഗ്രാം ജെലാറ്റിൻ, വോക്കി-ടോക്കി, മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയും പിടികൂടി.