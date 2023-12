mayawati has announced her nephew akash anand as her political successor

ലഖ്നൗ: തന്‍റെ രാഷ്ട്രീയ പിൻഗാമിയായി അനന്തരവൻ ആകാശ് ആനന്ദിനെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ബിഎസ്പി നേതാവും മുൻ ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖമന്ത്രിയുമായ മായാവതി. ഞായറാഴ്ച ലഖ്നൗവിൽ നടന്ന പാർട്ടി യോഗത്തിലാണ് പ്രഖ്യാപനം. ബിഎസ്പി നേതാവ് ഉദയ് വീർ സിങാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഉത്തർപ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബിഎസ്പിയുടെ ചുമതല മായാവതി തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ചുമതലയാണ് നിലവിൽ ആകാശ് ആനന്ദിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. നിലവിൽ ബിഎസ്പി ദേശീയ കോർഡിനേറ്ററാണ് ആകാശ്. #WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh | Bahujan Samaj Party (BSP) leader Udayveer Singh says, "BSP chief Mayawati has announced Akash Anand (Mayawati's nephew) as her successor..." pic.twitter.com/nT1jmAMI29 — ANI (@ANI) December 10, 2023