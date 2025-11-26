ഭരണഘടന ശിൽപ്പികൾക്ക് ആദരം; വികസിത ഭാരതത്തിനായി കടമകൾ നിർവഹിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഭരണഘടന ദിനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പൗരന്മാർക്ക് എഴുതിയ കത്തിൽ, വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിച്ച് ജനാധിപത്യം ശക്തമാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യക്തയെ കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി ഓർമപ്പെടുത്തി. 18 വയസ് തികയുന്ന കന്നി വോട്ടർമാരെ ആദരിച്ചുകൊണ്ടു സ്കൂളുകളും കോളെജുകളും ഭരണഘടന ദിനം ആഘോഷിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കടമകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിലൂടെ അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ വിശ്വാസത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി അനുസ്മരിച്ചു, സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ പുരോഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനം കടമകൾ നിറവേറ്റുകയെന്നതാണെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. ഇന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന നയങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും വരുംതലമുറയുടെ ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തും. വികസിത ഭാരതമെന്ന കാഴ്ചപാടിലേക്ക് ഇന്ത്യ നീങ്ങുമ്പോൾ പൗരന്മാർ അവരുടെ കടമകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ഓർമിപ്പിച്ചു.
ഈ കടമകളാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിത്തറയെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു. ഭരണഘടന ശിൽപ്പികൾക്കും പ്രധാനമന്ത്രി ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. വികസിത ഭാരതം കെട്ടിപ്പടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ദീർഘവീക്ഷണവും, കാഴ്ചപ്പാടുകളും നമ്മെ പ്രചോദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നും മോദി കുറിച്ചു.