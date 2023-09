മൺസൂൺ കാലത്തെ ഇടിമിന്നലുകളിൽ വൻ വർധന

അജയൻ

തുലാവർഷ കാലത്തു മാത്രം പതിവായിരുന്ന ഇടിമിന്നലുകൾ ഇടവപ്പാതി സമയത്തും വ്യാപകമാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച രണ്ടു മണിക്കൂറിനിടെ 61,000 ഇടിമിന്നലുകളാണ് ഒഡീഷ സംസ്ഥാന പരിധിയിൽ മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 12 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമാകുകയും ചെയ്തു. സമീപ വർഷങ്ങളിൽ രാജ്യത്ത് ഇടിമിന്നലുകളുടെ എണ്ണവും ശക്തിയും ഗണ്യമായ വർധിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ ആശങ്കയാണ് ഉയർത്തുന്നത്.

കൊച്ചി ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകരായ എ.വി. ശ്രീനാഥ്, എസ്. അഭിലാഷ്, പി. വിജയകുമാർ എന്നിവർ ചേർന്നു നടത്തിയ 'Variability in lightning hazard over Indian region with respect to El Niño–Southern Oscillation (ENSO) phases' എന്ന പഠനത്തിൽ ഇടിമിന്നലുകൾ വർധിക്കുന്നതിന്‍റെ കണക്ക് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മേഘങ്ങളും ഭൗമോപരിതലവും തമ്മിലുള്ള ഇലക്‌ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് വ്യതിയാനങ്ങളാണ് ഇടിമിന്നലുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നത്. മേഘങ്ങൾക്കുള്ളിലും, മേഘങ്ങൾക്കും വായുവിനുമിടയിലും ഇതു സംഭവിക്കാറുണ്ട്.