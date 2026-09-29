India

6 മാസമായി ഉപയോഗിക്കാത്ത റേഷൻ കാർഡുകൾ ഒക്റ്റോബർ 1 മുതൽ മരവിപ്പിക്കും

6 മാസത്തോളം ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു കോടി അൻപത്തിയെട്ട് ലക്ഷം പേരുടെ റേഷൻ കാർഡുകളാണ് മരവിപ്പിക്കുക
move to take action against ration cards unused for six months

കഴിഞ്ഞ 6 മാസമായി ഉപയോഗിക്കാത്ത റേഷൻ കാർഡുകൾ ഒക്റ്റോബർ 1 മുതൽ മരവിപ്പിക്കും

ration store - file image

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ന്യൂഡൽഹി: കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത റേഷൻ കാർഡുകൾ മരവിപ്പിക്കാൻ നീക്കം. കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച നടപടിയാരംഭിച്ചത്. 6 മാസത്തോളം ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു കോടി അൻപത്തിയെട്ട് ലക്ഷം പേരുടെ റേഷൻ കാർഡുകൾ ഒക്റ്റോബർ ഒന്നുമുതലാവും മരവിപ്പിക്കുക.

എന്നാൽ ഇവരുടെ പേര് ഉടൻ വെട്ടില്ല. പകരം യഥാർഥ ഉപയോക്താവാണെന്ന് തെളിയിക്കാനായി 3 മാസം സമയം അനുവദിക്കും. ഇതിനുള്ളിൽ തിരിച്ചറിയൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ റേഷൻ കാർഡ് മരവിപ്പിച്ച നടപടി പിൻവലിക്കും. വ്യാജ കാർഡുകൾ, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കാർഡുകൾ, സംശയാസ്പദമായ കാർഡുകൾ എന്നിവയെ ലക്ഷ്യം വച്ചാണ് നടപടിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

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