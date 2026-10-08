നാനാ പടേക്കറുടെ വിയോഗം വലിയ വിടവ്: പ്രധാനമന്ത്രി മോദി

ന്യൂഡൽഹി: മുതിർന്ന നടൻ നാനാ പടേക്കറുടെ വിയോഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അനുശോചിച്ചു. തലമുറകളോളം ഓർമിക്കപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് നാനാ പടേക്കർ പ്രേക്ഷകർക്ക് സമ്മാനിച്ചതെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു.
“നാനാ പടേക്കർക്കുണ്ടായിരുന്ന തീവ്രതയും വ്യക്തിത്വവും സവിശേഷമായ സാന്നിധ്യവും വളരെ കുറച്ച് അഭിനേതാക്കൾക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഓരോ കഥാപാത്രത്തിലും അദ്ദേഹം അസാധാരണമായ വൈവിധ്യവും സർഗാത്മകതയും കൊണ്ടുവന്നു. തലമുറകളോളം ഓർമിക്കപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം സമ്മാനിച്ചത്”- മോദി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
തന്റെ വിശ്വാസങ്ങൾ തുറന്നുപറയാൻ ഒരിക്കലും മടിക്കാതിരുന്ന നാനാ പടേക്കർ, തുറന്നതും സത്യസന്ധവുമായ നിലപാടുകൾക്കും ഏറെ ആദരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
“ഹിന്ദി, മറാത്തി സിനിമകൾക്ക് നാനാ പടേക്കറുടെ സംഭാവനകൾ അളവറ്റതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം വലിയൊരു വിടവാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എണ്ണമറ്റ ആരാധകർക്കും എന്റെ അനുശോചനം”- മോദി പറഞ്ഞു.