സമരതലസ്ഥാനമായി രാജ്യതലസ്ഥാനം; ഐസയുടെ സിറ്റിസൺ മാർച്ച് തുടങ്ങി

ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ജ്ഞാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജിയെച്ചൊല്ലിയുള്ള വിഷയത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ സമരം അയവില്ലാതെ തുടരുന്നു. ഇടതുവിദ്യാർഥി സംഘടനയായ ഐസയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സിറ്റിസൺ മാർച്ച് ആരംഭിച്ചു. ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ജന്തർ മന്തറിലേക്കാണ് മാർച്ച് നടക്കുന്നത്.
മുതിർന്ന സിപിഎം നേതാവ് ബൃന്ദ കാരാട്ട് അടക്കമുള്ളവർ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. എഐഎസ്എഫ് പ്രവർത്തകരും മാർച്ചിൽ അണിചേർന്നിട്ടുണ്ട്. മാർച്ചിന് പൊലീസ് അനുമതി നൽകിയിരുന്നില്ല. സമരക്കാരെ തടയാൻ പൊലീസ് ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ ബാരിക്കേഡുകൾക്ക് മുകളിൽ കയറിയ പ്രതിഷേധക്കാർ സമരവുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പൊലീസ് വാഹനങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ പെൺകുട്ടികൾ അടക്കമുള്ള സമരക്കാർ കയറി മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി. പ്രതിഷേധക്കാരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് നീക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പൊലീസ്. കനത്ത സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങളാണ് പൊലീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഡൽഹി പൊലീസിന് പുറമെ അർധസൈനികരെയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.