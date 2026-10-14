നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച; അനുബന്ധ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച് സിബിഐ

ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച കേസിൽ ഒരു പ്രതിക്കെതിരേ സിബിഐ ഡൽഹി കോടതിയിൽ അനുബന്ധ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. കേസിലെ പതിനാലാം പ്രതിയായ മഹാരാഷ്ട്ര നാന്ദേഡ് സ്വദേശി ശേഷ്രവ് ബജ്രംഗ് സൂര്യവംശി എന്ന രാജ് സൂര്യവംശിക്കെതിരെയാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്.
ബുധനാഴ്ച കേസ് പരിഗണിച്ച പ്രത്യേക ജഡ്ജി അജയ് ഗുപ്ത, കുറ്റപത്രത്തിന്റെ പകർപ്പ് പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകന് കൈമാറാൻ നിർദേശിക്കുകയും തുടർനടപടികൾ വ്യാഴാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. സഹപ്രതിയായ ശുഭം ഖൈർനറുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളയാളാണ് സൂര്യവംശിയെന്ന് സിബിഐ ആരോപിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിനാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ഖൈർനറുമായി ചേർന്ന് സൂര്യവംശി വിവിധ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ കൈമാറുകയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങുകയും ചെയ്തെന്നാണ് അനുബന്ധ കുറ്റപത്രത്തിലെ ആരോപണം. നാന്ദേഡിലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒത്തുചേരാൻ ഉദ്യോഗാർഥികളോട് ഇയാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അവിടെവെച്ചാണ് ചോദ്യപേപ്പർ നൽകിയതെന്നാണ് സിബിഐയുടെ കണ്ടെത്തൽ. പരീക്ഷയ്ക്കുശേഷം പണം ലഭിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കാൻ ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ തുടങ്ങിയ അസൽ രേഖകൾ ഇയാൾ കൈവശം വെച്ചതായും അന്വേഷണ ഏജൻസി ആരോപിച്ചു.
ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രിമിനൽ കേസുകളും പൊതുപരീക്ഷകളിലെ മറ്റ് ക്രമക്കേടുകളും പരിഗണിക്കുന്ന പ്രത്യേക അതിവേഗ കോടതി ഓഗസ്റ്റ് 12ന് മറ്റ് 13 പ്രതികൾക്കെതിരായ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു.
മെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനായി ദേശീയ പരീക്ഷാ ഏജൻസി (എൻടിഎ) നടത്തുന്ന പരീക്ഷയാണ് നീറ്റ്-യുജി. ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് മെയ് മൂന്നിന് നടത്തിയ പരീക്ഷ എൻടിഎ മെയ് 12ന് റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ജൂൺ 21നാണ് വീണ്ടും പരീക്ഷ നടത്തിയത്.
ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച വിവാദം വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിഷയമായി മാറിയിരുന്നു. കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൻ പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറി. തുടർന്ന് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.