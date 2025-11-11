India

ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം എൻഐഎ അന്വേഷിക്കും; കേസ് കൈമാറി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം

13 പേരാണ് മരിച്ചത്. ഇതിൽ 7 പേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
nia to investigate delhi red fort blast

ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനം എൻഐഎ അന്വേഷിക്കും; കേസ് കൈമാറി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം

Updated on

ന്യൂഡൽഹി: ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനക്കേസ് എൻഐഎ അന്വേഷിക്കും. കേസ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം കേസ് എൻഐഎയ്ക്ക് കൈമാറി. സ്ഫോടനത്തിൽ 13 പേരാണ് മരിച്ചത്. ഇതിൽ 7 പേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 20 ലേറെ പേർക്ക് പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

അന്വേഷണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ചെങ്കോട്ട 3 ദിവസത്തേക്ക് അടച്ചിടും. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ലാൽ കില മെട്രൊ സ്റ്റേഷന്‍റെ വയലറ്റ് ലൈനും ഡിഎംആർസി അടച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വാഗ–അട്ടാരി ബോര്‍ഡറും അടച്ചിട്ടുണ്ട്. ജമ്മുകശ്മീരിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ താത്ക്കാലത്തേക്ക് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഫോറിൻ കോമൺവെൽത്ത് ആന്‍റ് ഡവലപ്മെന്‍റ് ഓഫിസും അറിയിച്ചു.

NIA
case
Red Fort terror attack

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com