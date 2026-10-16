ന്യൂഡൽഹി: കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ (സിജെപി) ‘ലഹ്റാ ദോ തിരംഗ’ മാർച്ചിന് മുന്നോടിയായി പാർട്ടി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെയെ ഡൽഹി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കരുതെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പൊലീസ് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപ് ദിപ്കെയുടെ താമസസ്ഥലത്ത് എത്തി നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ വിലക്ക് ലംഘിച്ച് അഭിജീത് താമസസ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങിയതോടെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു.
സംഭവത്തിൽ സിജെപി വൻ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. തിരംഗ മാർച്ച് നിശ്ചയിച്ച കൊണാട്ട് പ്ലേസിൽ സിജെപി പ്രവർത്തകർ വൻ പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചു. ഉടൻ പ്രതിഷേധം ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഐസ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് നേഹ ബോറയും പ്രഖ്യാപിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് ഡൽഹിയിലെ കൊണാട്ട് പ്ലേസിലെ സെൻട്രൽ പാർക്കിൽ മാർച്ച് ആരംഭിക്കാനിരിക്കെയാണ് അഭിജീത്തിനെതിരേ പൊലീസ് നടപടി ഉണ്ടായത്.
എൻസിപി-എസ്പി വക്താവ് അനീഷ് ഗവാൻഡെയുെടെ സെൽട്രൽ ഡൽഹിയിലെ ഝണ്ടേവാലനിലെ വസതിയിലാണ് അഭിജീത്തിന്റെ താമസം. ബിഎൻഎസ്എസിലെ 163ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പൊലീസ് അഭിജീത്തിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. മാർച്ചിന് മുന്നോടിയായി പൊലീസ് തന്നെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തേക്കാമെന്ന് ദിപ്കെ നേരത്തേ ആരോപിച്ചിരുന്നു. സെൻട്രൽ പാർക്കിൽ പൊതുജനങ്ങൾ ഒത്തുചേരുന്നതിന് ന്യൂഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാർച്ച് തടയാൻ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചതോടെയാണ് അധികൃതരുടെ നടപടി.
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ജ്ഞാനേഷ് കുമാറിനെതിരായ പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിജെപിയും ഡൽഹി പൊലീസും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന തർക്കത്തിനിടെയാണ് മാർച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഒക്റ്റോബർ 13ന് ജന്തർ മന്തറിൽ പ്രവേശിച്ചതിന് സിജെപി നേതാക്കളായ സൗരവ് ദാസിനെയും അശുതോഷ് റങ്കയെയും ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടതിനു പിന്നാലെയാണ് മാർച്ചിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത്.
മാർച്ചിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണമെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് ജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചു. എന്നാൽ, തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലത്ത് ദേശീയപതാക വീശാനും ദേശീയഗാനം ആലപിക്കാനും സൗകര്യമൊരുക്കാമെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
മാർച്ചിന് മുന്നോടിയായി സെൻട്രൽ ഡൽഹിയിലെ പ്രധാന റോഡുകളിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മുതൽ കൊണാട്ട് പ്ലേസിലും പരിസരത്തുമുള്ള റോഡുകളിൽ ഗതാഗതം തടസപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ യാത്രക്കാർ ബദൽ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഡൽഹി ട്രാഫിക് പൊലീസ് നിർദേശിച്ചു.