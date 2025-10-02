India

വിജയ് വെള്ളക്കുപ്പികൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞത് അപകടത്തിനു കാരണമായി; കേസെടുക്കണമെന്നാവശ‍്യപ്പെട്ട് ഹർജി

ചെന്നൈ സ്വദേശിയായ പി.എച്ച്. ദിനേശാണ് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്
petition in madras highcourt seeks case against vijay in karur tragedy

ചെന്നൈ: കരൂർ ദുരന്തത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടനും തമിഴക വെട്രി കഴകം നേതാവുമായ വിജയ്ക്കെതിരേ കേസെടുക്കണമെന്നാവശ‍്യപ്പെട്ട് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി. രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങൾ മൂലം വിജ‌യ്‌യെ കേസെടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ചെന്നൈ സ്വദേശിയായ പി.എച്ച്. ദിനേശാണ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്.

വിജയ് കാരണം ജനങ്ങൾ 7 മണിക്കൂർ കാത്തു നിന്നുവെന്നും 12 മണിക്ക് എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുവെന്നും റാലിക്കിടെ വിജയ് വെള്ളക്കുപ്പികൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞത് അപകടത്തിനു കാരണമായെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. ജസ്റ്റിസ് എൻ. സെന്തിൽകുമാർ വെള്ളിയാഴ്ച ഹർജി പരിഗണിക്കും.

actor vijay
madras high court
Tamil Vetri Kazhagam TVK

