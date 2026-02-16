India

പിണറായി മൂന്നാം തവണയും മുഖ്യമന്ത്രിയാകും; സതീശനെ ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കില്ലെന്ന് മണിശങ്കർ അയ്യർ

തരൂരിന്‍റെ ലക്ഷ്യം മോദിയുടെ മന്ത്രിയാകാൻ
Pinarayi will be the Chief Minister for the third time

മണിശങ്കർ അയ്യർ

Updated on

തിരുവനന്തപുരം: പിണറായി വിജയൻ തന്നെ മൂന്നാംതവണയും മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് മണിശങ്കർ അയ്യർ. രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ സ്വപ്നം കേരളത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരാണ്.വി.ഡി. സതീശനെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് താൻ പരിഗണിക്കില്ലെന്നും വലതുപക്ഷത്തിന്‍റെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെയും ഇടയിലാണ് സതീശനെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വി.ഡി. സതീശൻ നല്ല നേതാവാണ്. പക്ഷേ ഇത്തവണ പിണറായി തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകും.

ശശി തരൂരിനെയും മണി ശങ്കർ അയ്യർ വിമർശിച്ചു. തരൂരിന്‍റെ ലക്ഷ്യം മോദിയുടെ മന്ത്രിയാകാനാണ്. തരുർ നല്ലൊരു കരിയറിസ്റ്റാണ്. യുപിഎ സർക്കാരിലുള്ള തരൂർ ഇപ്പോൾ മോദിയെ പുകഴ്ത്തുകയാണ്

