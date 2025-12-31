ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ തുരങ്കത്തിനുള്ളിൽ ട്രെയിനുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചു; 60 പേർക്ക് പരുക്ക്

ഗോപേശ്വർ: ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ തുരങ്കത്തിനുള്ളിൽ ട്രെയിനുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചു. അപകടത്തിൽ 60 ഓളം പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. നിർമാണപ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്ന വിഷ്ണുഗഡ്-പിപൽകോടി ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പ്രോജക്റ്റിന്റെ പിപൽകോടി തുരങ്കത്തിനുള്ളിലാണ് സംഭവം.
നിർമാണ തൊഴിലാളികളെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ലോക്കോ ട്രെയിൻ നിർമാണ സാമഗ്രികൾ കയറ്റിയ ഗുഡ്സ് ട്രെയിനുമായി കൂടിയിടിച്ചാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്.
109 പേരാണ് ട്രെയിനിലുണ്ടായിരുന്നത്. എല്ലാവരേയും രക്ഷപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം. 42 പേരെ ജില്ല ആശുപത്രിയിലും 17 പേരെ പിപൽകോടിലെ വിവേകാനന്ദ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.