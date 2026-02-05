India

രാജ്യം വികസന പാതയിലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തെ ക​ട​ന്നാ​ക്ര​മി​ച്ച് മോ​ദി
pm modi about indian Developments

Narendra modi

file image

Updated on

ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ആ​സൂ​ത്ര​ണ​വും കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​മി​ല്ലാ​ത്ത കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വ​രു​ത്തി​യ പി​ഴ​വു​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ത​ന്‍റെ സ​ർ​ക്കാ​രി​ന് ഒ​രു​പാ​ടു സ​മ​യം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്നെ​ന്നു പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി. രാ​ജ്യം ഇ​പ്പോ​ൾ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ പാ​ത​യി​ൽ അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം. രാ​ഷ്‌​ട്ര​പ​തി​യു​ടെ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​നു​ള്ള ന​ന്ദി​പ്ര​മേ​യ ച​ർ​ച്ച​യ്ക്ക് രാ​ജ്യ​സ​ഭ​യി​ൽ മ​റു​പ​ടി പ​റ​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി. ബ​ഹ​ളം മൂ​ലം പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ലോ​ക്സ​ഭാ പ്ര​സം​ഗം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു. യു​എ​സ്, യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​ണി​യ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​മാ​യു​ള്ള വ്യാ​പാ​ര​ക്ക​രാ​റു​ക​ളെ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ച പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി സ​ഭ സ്തം​ഭി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​നെ​തി​രേ അ​തി​രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി. എ​ന്നാ​ൽ, യു​എ​സു​മാ​യു​ള്ള ക​രാ​റി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ല.

കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി ര​വ​നീ​ത് സി​ങ് ബി​ട്ടു​വി​നെ വ​ഞ്ച​ക​നെ​ന്നു വി​ളി​ച്ച രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​ക്കു​മെ​തി​രേ എ​സ്ഐ​ആ​റി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തി​യ മ​മ​ത ബാ​ന​ർ​ജി​ക്കു​മെ​തി​രേ മോ​ദി ആ​ഞ്ഞ​ടി​ച്ചു. പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ബ​ഹ​ള​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഉ​ട​ൻ സ​ഭ വി​ട്ടു. എ​ഴു​ന്നേ​റ്റു നി​ന്നു പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച രാ​ജ്യ​സ​ഭാ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് മ​ല്ലി​കാ​ർ​ജു​ൻ ഖാ​ർ​ഗെ​യോ​ട് പ്രാ​യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് അ​ങ്ങ് ഇ​രു​ന്നു​കൊ​ണ്ടു മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ച്ചാ​ൽ മ​തി​യെ​ന്നു ചി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് മോ​ദി പ​റ​യു​ന്ന​തി​നും സ​ഭ സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ചു.

ത​നി​ക്കു കു​ഴി​മാ​ടം തീ​ർ​ക്കാ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ഒ​രി​ക്ക​ലും ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നു മോ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു പ​രാ​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ർ​ക്കി​പ്പോ​വും ദ​ഹി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ന​ന്ദി പ്ര​മേ​യ ച​ർ​ച്ച ത​ട​സ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം രാ​ഷ്‌​ട്ര​പ​തി​യെ അ​നാ​ദ​രി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി ബി​ട്ടു​വി​നെ​തി​രാ​യ രാ​ഹു​ലി​ന്‍റെ അ​ധി​ക്ഷേ​പം സി​ഖ് സ​മൂ​ഹ​ത്തെ​യാ​കെ അ​പ​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. സി​ഖു​കാ​രോ​ട് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നു​ള്ള വി​ദ്വേ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണി​ത്. സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ക​ട​യെ​പ്പ​റ്റി പ​റ​യു​ന്ന​വ​ർ മോ​ദി​ക്ക് ശ​വ​ക്കു​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റ്റ​ക്കാ​ർ​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യാ​ണു മ​മ​ത നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത്. യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും ഗോ​ത്ര​വ​ർ​ഗ​ക്കാ​രു​ടെ ഭൂ​മി​യും നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റ്റ​ക്കാ​ർ​ക്ക് കാ​ഴ്ച​വ​യ്ക്കു​ക​യാ​ണ് അ​വ​രു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​പ​ദം ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ അ​വ​കാ​ശ​മെ​ന്നാ​ണു കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ക​രു​തു​ന്ന​ത്. അ​വ​ർ വ​രു​ത്തി​യ പി​ഴ​വു​ക​ൾ തീ​ർ​ക്കാ​ൻ ഈ ​സ​ർ​ക്കാ​രി​ന് ഏ​റെ സ​മ​യം വേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. ഇ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യ്ക്ക് വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യേ​റി. അ​തി​നാ​ലാ​ണ് യു​എ​സും യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​ണി​യ​നു​മ​ട​ക്കം വ്യാ​പാ​ര​ക്ക​രാ​റി​ന് ത​യാ​റാ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും 100 മി​നി​റ്റ് നീ​ണ്ട പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ മോ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

congress
PM MODI
parliament
opposition
development

