143 പാലങ്ങൾ, 45 തുരങ്കങ്ങൾ, 16 വർഷം...; ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ മിസോറാമിലെ ആദ്യത്തെ റെയിൽ പാത!

മിസോറാമിലെ ആദ്യ റെയിൽവേ ലൈൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
ഐസ്വാൾ: മിസോറാമിലെ ആദ്യ റെയിൽവേ ലൈൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഐസ്വാളിനെ ഡൽഹിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ രാജധാനി എക്സ്പ്രസ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ഒന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന 8,070 കോടി രൂപയുടെ ബൈറാബി-സൈറാംഗ് റെയിൽവേ ലൈൻ 2008-09 ൽ അനുവദിക്കുകയും 2015 ൽ നിർമാണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ പാതയിൽ 45 തുരങ്കങ്ങളും 55 പ്രധാന പാലങ്ങളും 87 ചെറിയ പാലങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

സൈറാങ്ങിനടുത്തുള്ള 144-ാം നമ്പർ പാലം കുത്തബ് മിനാറിനേക്കാൾ ഉയരമുള്ളതാണ്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പിയർ റെയിൽവേ പാലമാണ്.

ബൈറാബി കൂടാതെ അഞ്ച് റോഡ് ഓവർബ്രിഡ്ജുകളും ആറ് അണ്ടർപാസുകളും ഈ റൂട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇതിൽ ബൈറാബി കൂടാതെ ഹോർട്ടോക്കി, കാൺപുയി, മുവൽഖാങ്, സൈറാംഗ് എന്നീ നാല് പ്രധാന സ്റ്റേഷനുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

