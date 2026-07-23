ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ പ്രതികരണവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഉത്തരവാദികളായവർക്ക് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അതിനായി ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും മോദി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
ഇതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും നിർദേശം നൽകിയതായും വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവി സംരക്ഷിക്കുമെന്നും യുവാക്കളുടെ ഭാവി തകർക്കുന്നവരെ വെറുതെ വിടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആദ്യമായാണ് പ്രതികരണം നടത്തുന്നത്. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് കോക്റോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി സമരം നടത്തുകയും ഇതിനു പിന്നാലെ പിന്തുണയുമായി കോൺഗ്രസ് തെരുവിലിറങ്ങിയതോടെ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രതികരിക്കാത്തത് വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു.
ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് മോദി മൗനം വെടിഞ്ഞത്. അതേസമയം, ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജി വയ്ക്കുന്നത് വരെ സമരം തുടരുമെന്ന നിലപാടിലാണ് സിജെപി. ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മോദിയുടെ എക്സ് പോസ്റ്റ് റീട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിജെപി.