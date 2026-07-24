ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആക്റ്റീവാകാനാണ് നിർദേശം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ജനങ്ങളുമായുള്ള ആശയവിനിമയം കൂടുതലാക്കാനാണ് നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
എത്രപേർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സജീവമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മന്ത്രിമാരോട് ചോദിച്ച മന്ത്രിമാരോട് ചോദിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ യുവജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയായിരുന്നു.
സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ സജീവമായി ഇടപെടലുകൾ നടത്തുകയും യുവജനങ്ങളുമായി നേരിട്ട് സംവദിക്കുകയും വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു. പുതുതലമുറയുമായി കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് റീലുകളും മറ്റും തയ്യാറാക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.