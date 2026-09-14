India

ഗണേശ ചതുർഥി ആശംസകൾ നേർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി

ദൈവിക അനുഗ്രഹത്താൽ എല്ലാവരുടെയും പരിശ്രമങ്ങൾ വിജയിക്കട്ടെയെന്നും രാജ്യം തുടർച്ചയായി പുരോഗതി കൈവരിക്കട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു
Prime Minister Modi extends Ganesha Chaturthi greetings.

ഗണേശ ചതുർഥി ആശംസകൾ നേർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി

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ന്യൂഡൽഹി: ഗണേശ ചതുർഥി ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ആശംസകൾ നേർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ദൈവിക അനുഗ്രഹത്താൽ എല്ലാവരുടെയും പരിശ്രമങ്ങൾ വിജയിക്കട്ടെയെന്നും രാജ്യം തുടർച്ചയായി പുരോഗതി കൈവരിക്കട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു.

തടസങ്ങൾ നീക്കുന്നവനായ ഗണപതിയെ ആരാധിക്കുകയും അനുഗ്രഹം തേടുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ പുണ്യോത്സവം എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പുതിയ ഊർജവും ആവേശവും പകരട്ടെയെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. “ഗണേശ ചതുർഥിയുടെ ഈ ശുഭ അവസരത്തിൽ എന്‍റെ സഹപൗരന്മാർക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ. ദൈവിക അനുഗ്രഹത്താൽ എല്ലാവരുടെയും പരിശ്രമങ്ങൾ വിജയിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ രാജ്യം തുടർച്ചയായി പുരോഗമിക്കട്ടെ. ഗണപതി ബപ്പാ മോറിയ”- എക്‌സിൽ ഹിന്ദിയിൽ പങ്കുവച്ച സന്ദേശത്തിൽ മോദി പറഞ്ഞു.

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