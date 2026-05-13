അഞ്ചാം തവണയും പുതുച്ചേരി മുഖ്യമന്ത്രിയായി എൻ. രംഗസ്വാമി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു

പുതുച്ചേരി: പുതുച്ചേരി മുഖ്യമന്ത്രിയായി എൻ. രംഗസ്വാമി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു. ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ കൈലാഷ് നാഥനാണ് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തത്. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പുറമേ 2 മന്ത്രിമാർ കൂടി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. ഇത് അഞ്ചാം തവണയാണ് രംഗസ്വാമി പുതുച്ചേരി മുഖ്യമന്ത്രിയാവുന്നത്.
എൻആർ കോൺഗ്രസ്, ബിജെപി സഖ്യമാണ് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ പുതിച്ചേരിയിൽ ഭരണം നടത്തുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം ബിജെപിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മന്ത്രിയും എൻആർ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മന്ത്രിയുമാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത്. 30 പേരുള്ള പുതുച്ചേരി നിയമസഭയിൽ 18 സീറ്റിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് എൻആർ കോൺഗ്രസ്, ബിജെപി സഖ്യം അധികാരത്തിൽ കയറിയത്. എൻആർ കോൺഗ്രസ് 12 സീറ്റും ബിജെപി 4 സീറ്റുമാണ് നേടിയത്.