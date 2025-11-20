ശ്രീനഗർ: ജമ്മുവിൽ കശ്മീർ ടൈംസിന്റെ ഓഫിസിൽ നടത്തിയ റെയിഡിൽ എകെ 47 വെടിയുണ്ടകൾ പിടിച്ചെടുത്തു. രാജ്യത്തിനെതിരായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് എസ്ഐഎ ആണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. എകെ 47 വെടിയുണ്ടകൾക്ക് പുറമേ പിസ്റ്റൾ റൗണ്ടുകൾ, 3 ഗ്രനേഡ് ലിവറുകൾ എന്നിവയും കണ്ടെടുത്തു.
വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ മുതലാണ് റെയ്ഡ് ആരംഭിച്ചത്. രാജ്യത്തിന്റെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിന്റെയും പരമാധികാരത്തിനും അഖണ്ഡതയ്ക്കും ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നുവെന്നും വിഭജനവാദത്തെ മഹത്വവത്ക്കരിക്കുന്നുവെന്നുമാരോപിച്ച് കശ്മീർ ടൈംസിന്റെ എഡിറ്റർക്കെതിരേ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.