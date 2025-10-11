ഇന്ത്യൻ നാവിക സേനയ്ക്ക് ഇനി ഇലക്ട്രിക് യുദ്ധക്കപ്പലും: സഹകരിക്കാൻ റോൾസ് റോയ്സ്
മുംബൈ: ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് യുദ്ധക്കപ്പൽ നിർമാണത്തിനു പങ്കാളിത്തവുമായി റോൾസ് റോയ്സ്. യുദ്ധക്കപ്പൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാനും വിന്യസിക്കാനുമുള്ള താൽപര്യമാണ് റോൾസ് റോയ്സ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കമ്പനി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ശക്തി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണിത്.
ഹൈബ്രീഡ്-ഇലക്ട്രിക്, ഫുൾ-ഇലക്ട്രിക് പ്രൊപ്പൽഷൻ സംവിധാനങ്ങളുപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യൻ നാവിക സേനയുടെ ആധുനികവത്കരണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് റോൾസ് റോയ്സിന്റെ ഈ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.
നിലവിൽ 1400ലധികം റോൾസ് റോയ്സ് എൻജിനുകൾ ഇന്ത്യൻ വ്യോമ, നാവിക, തീരസംരക്ഷണ സേനകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആഗോള സമുദ്ര പ്രൊപ്പൽഷന്റെ മുൻനിര വിതരണക്കാർ കൂടിയാണ് റോൾസ് റോയ്സ്. ഈ പദ്ധതി ഇന്ത്യൻ നാവിക പദ്ധതികളിൽ നിർണായക പങ്കു വഹിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. രാജ്യത്തിന്റെ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് യുദ്ധക്കപ്പലാണ് വികസിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്.