ആർഎസ്എസ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത സൽമാൻ ഖാന് രൂക്ഷ വിമർശനം; പ്രതികരിച്ച് ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ

സൽമാൻ ഇന്ത‍്യൻ പൗരനാണെന്നും ഹൈന്ദവ ആചാരങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന വ‍്യക്തിയാണെന്നുമായിരുന്നു ഉപമുഖ‍്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം
സൽമാൻ ഖാൻ, ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ

മുംബൈ: ആർഎസ്എസിന്‍റെ നൂറാം വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് മുംബൈയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ബോളിവുഡ് താരം സൽമാൻ ഖാൻ പങ്കെടുത്തതിൽ വിമർശനം ഉയരുന്ന സാഹചര‍്യത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ‍്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ. സൽമാൻ ഇന്ത‍്യൻ പൗരനാണെന്നും ഹൈന്ദവ ആചാരങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന വ‍്യക്തിയാണെന്നുമായിരുന്നു ഉപമുഖ‍്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.

താരങ്ങൾ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയപരമായി കാണരുതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സൽ‌മാൻ ഖാനെ കൂടാതെ പ്രമുഖ ബോളിവുഡ് താരങ്ങളായ രൺബീർ കപൂർ, വിക്കി കൗശാൽ, അക്ഷയ് കുമാർ, ശിൽപ ഷെട്ടി, അനന‍്യ പാണ്ഡെ, രവീണ ഠണ്ടൻ, ജാക്കി ഷ്രോഫ് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

