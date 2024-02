Sharad Pawar faction of NCP gets new party symbol

ന്യൂഡൽഹി: എൻസിപി ശരദ് പവാർ വിഭാഗത്തിന് "കാഹളം മുഴക്കുന്ന മനുഷ്യൻ' എന്ന ചിഹ്നം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അനുവദിച്ചു. "എൻസിപി- ശരദ് ചന്ദ്ര പവാർ' എന്നു പേര് പാർട്ടിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിച്ച സുപ്രീം കോടതി ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം ചിഹ്നം അനുവദിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പുതിയ ചിഹ്നത്തിലായിരിക്കും പവാർ വിഭാഗം സ്ഥാനാർഥികൾ മത്സരിക്കുകയെന്ന് പാർട്ടി വക്താവ് അറിയിച്ചു.