ബെംഗളൂരു: തങ്ങൾക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമോ ഭിന്നതയോയില്ലെന്ന് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധാരാമയ്യയും പിസിസി അധ്യക്ഷൻ ഡി.കെ. ശിവകുമാറും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. സിദ്ധാരാമയ്യയുടെ വസതിയിൽ ഇരുവരും പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിനെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു ശേഷമുള്ള വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നതായും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടതായും ഡി.കെ. ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു. കോർപറേഷൻ, പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, 2028ലെ നിയസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നിവയാണ് തങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു.