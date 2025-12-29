India

"നിങ്ങളുടെ മകളുടെ പ്രായമേ എനിക്കൂള്ളൂ''; സ്റ്റേജ് പരിപാടിക്കിടെ മധ്യവയസ്കന്‍റെ അശ്ലീല പ്രദർശനം, പാട്ട് നിർത്തി ഗായിക | video

വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്
singer stops show to confront man for obscene gesture video goes viral

ഗായിക പ്രഞ്ജൽ ദഹിയ

Updated on

മുംബൈ: സ്റ്റേജിൽ ഗാനം ആലപിക്കുന്നതിനിടെ സദസിലിരുന്ന് അശ്ലീല പ്രദർശനം നടത്തിയ ആൾക്ക് ചുട്ട മറുപടി നൽകി യുവ ഗായിക. ഹരിയാനവി ഗായിക പ്രഞ്ജൽ ദഹിയയാണ് സ്റ്റേജിൽ നിന്നുതന്നെ അശ്ലീല പ്രദർശനം നടത്തിയ ആൾക്ക് മറുപടി നൽകിയത്. ഇതിന്‍റെ വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു സംഭവം. സദസിലിരുന്ന് അശ്ലീല പ്രദർശനം നടത്തിയതോടെ പ്രഞ്ജൽ പാട്ട് നിർത്തുകയായിരുന്നു. "അമ്മാവാ, നിങ്ങളുടെ മകളുടെ പ്രായമേ എനിക്കൂള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മാന്യമായി പെരുമാറുക'' എന്ന് സ്റ്റേജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അയാളോടായി പ്രഞ്ജൽ പറഞ്ഞു.

പിന്നാലെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറരുതെന്ന് ജനങ്ങളോടും പ്രഞ്ജൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചിലർ വേദിയിലേക്കു കയറാൻ ശ്രമിച്ചതോടെയാണ് ഗായിക മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. വൈറലായ 52 ഗജ് കാ ദമൻ എന്ന ഗാനത്തിലൂടെ പ്രശസ്തയായ ആളാണ് പ്രഞ്ജൽ ദഹിയ.

