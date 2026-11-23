AI generated summary, newsroom reviewed
ന്യൂഡൽഹി: ശമ്പളം കൊണ്ടു മാത്രം ദാരിദ്ര്യം അളക്കാനോ പരിഹരിക്കാനോ കഴിയില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ. സുരക്ഷിതമായ വീട്, ശുദ്ധജലം, ശുചിത്വം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം എന്നിവയില്ലാത്ത കുടുംബം ഗുരുതരമായൊരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തിനപ്പുറം സാമ്പത്തിക തകർച്ചയാണ് മുന്നിൽ കാണുന്നതെന്നും അവർ ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ ലേഖനത്തിൽ എഴുതി. 'ദി ഡെകേഡ് ഇന്ത്യ ടേൺഡ് ദ ടൈഡ് ഓൺ പോവർട്ടി' എന്ന ലേഖനത്തിൽ ലോകബാങ്കിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഇന്ത്യ പോവർട്ടി ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി ബ്രീഫ് അവർ ഉദ്ധരിച്ചു.
ലോകബാങ്ക് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത്: 2011-നും 2023-നും ഇടയിൽ പ്രതിദിനം 4.20 ഡോളർ (2021 പിപിപി) എന്ന ലോവർ-മിഡിൽ-ഇൻകം ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെ ജീവിക്കുന്നവരുടെ പങ്ക് 57.7 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 16.1 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു, ഏകദേശം 49.6 കോടി പേർ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു; പ്രതിദിനം 3 ഡോളർ എന്ന അതീവ ദാരിദ്ര്യരേഖയിൽ 27.1 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 2.6 ശതമാനമായി. ഏകദേശം 50 കോടി പേർ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്നുവെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ആറ് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ വൻതോതിലുള്ള ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനം 'പൂർത്തിയാകാത്ത വാഗ്ദാനമായി' തുടർന്നുവെന്ന് സീതാരാമൻ എഴുതി; പാവപ്പെട്ടവർക്ക് പണം കൈമാറിയാൽ ദാരിദ്ര്യം തനിയെ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന നയമായിരുന്നു അന്ന്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ കീഴിൽ കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ കേന്ദ്രം ആ വഴി സ്വീകരിച്ചില്ല; ഓരോ കുടുംബത്തിലെയും പ്രത്യേക ന്യൂനതകളെ ഒന്നൊന്നായി ലക്ഷ്യമിട്ട് 'അന്ത്യോദയ' എന്ന ആശയം പിന്തുടർന്നു. 'മാന്ത്രികവടി' ഇല്ലെന്നും, ഗുണഭോക്താക്കളെ അവസാന വീടു വരെ കണ്ടെത്തി ട്രാക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ട് നടപ്പാക്കൽ നിരീക്ഷിച്ചെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
രണ്ടു മാസം മുമ്പ് മുദ്ര ഗുണഭോക്താക്കളുമായി നടത്തിയ സംവാദവും അവർ ഓർമ്മിച്ചു: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ സുസ്മിത ഗരായിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രിന്റിങ് പ്രസ് കോവിഡ് കാലത്ത് പിതാവിന്റെ മരണത്തോടെ പൂട്ടി; ഈടില്ലാത്ത മുദ്ര വായ്പ അത് പുനരാരംഭിക്കാൻ സഹായിച്ചു, ഇന്ന് എട്ട് പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്നു. ഒരു വർഷം മുമ്പ് നാഗാലാൻഡിലെ കിഫിരെയിൽ കണ്ട 'ലഖ്പതി ദീദി' എസ്തർ മില്ലറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഓൺലൈനായി വിൽക്കുന്നു. 2047-ലെ 'വികസിത ഭാരതം' ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ക്ഷേമ സംരക്ഷണത്തോടൊപ്പം ധനസഹായം, വിപണി, ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ എന്നിവയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവും ഉറപ്പാക്കണമെന്നും, ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നവർ തിരികെ വീഴരുതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കണക്കുകളെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ: 2022–23-നും 2023–24-നും ഇടയിൽ കാണുന്ന വലിയ ക്ഷേമ നേട്ടങ്ങൾ യഥാർത്ഥ നേട്ടങ്ങളെയും മെച്ചപ്പെട്ട അളവുരീതിയെയും ഒരുപോലെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ലോകബാങ്ക് തന്നെ പറയുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ദാരിദ്ര്യ കണക്കുകളുടെ ഗുണനിലവാരത്തെയും ഉപയോഗിക്കുന്ന ദാരിദ്ര്യരേഖയെയും പ്രതിപക്ഷം മുമ്പ് ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്: ലോകബാങ്കിന്റെ മുൻ ബ്രീഫിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജയറാം രമേശ് കൂടുതൽ ഉയർന്ന ദാരിദ്ര്യരേഖ (3.65 ഡോളർ) പ്രകാരം ദാരിദ്ര്യ നിരക്ക് 28.1 ശതമാനമാണെന്നും ഡാറ്റ ലഭ്യതയും ഗുണനിലവാരവും പരിമിതമാണെന്നും വാദിച്ചിരുന്നു. ഈ ബ്രീഫിനോടുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രതികരണം ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല.
AI generated summary, newsroom reviewed