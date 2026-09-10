18 വയസിന് താഴെയുള്ളവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗത്തിൽ കർശന മാനദണ്ഡം വേണമെന്ന് ഹർജി; കേന്ദ്രത്തിന് സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ്

ന്യൂഡൽഹി: 18 വയസിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗത്തിന് കർശന സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വേണമെന്ന ഹർജിയിൽ കേന്ദ്രത്തിന്ന് സുപ്രീംകോടതി നോട്ടീസ്. വിഷയത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടാണ് സുപ്രീംകോടതി നടപടി.
കുട്ടികൾ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കളുടെ നിർബന്ധിത സമ്മതം വേണമെന്നും ഇ-കെവൈസി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥിരീകരണവും വേണമെന്നുമാണ് ഹർജിയിലെ ആവശ്യം.
ഓൺലൈൻ ഗ്രൂമിങ്, ലൈംഗിക ചൂഷണം, സൈബർ ബുള്ളിയിങ്, വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം, പ്രായത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത ഉള്ളടക്കം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ ഭാവിയെ ബാധിക്കുമെന്നും ഇതിന് നിയമപരമായ നിയന്ത്രണം വേണമെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.