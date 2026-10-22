ന്യൂഡൽഹി: കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് തന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന പുസ്തകമായ 'ബിലോങിങ്: എ ജേണി ഓഫ് ലവ്' സംബന്ധിച്ച വീഡിയോ ആണ് ആദ്യ പോസ്റ്റായി പങ്കുവച്ചത്. 'സ്നേഹം, കടമ, നഷ്ടം, തനിക്കു ചേരുന്ന ഒരിടം കണ്ടെത്തൽ എന്നിവയുടെ കഥ' എന്നാണ് പുസ്തകത്തെ സോണിയ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ കോപ്പി ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന വീഡിയോയാണ് സോണിയ പങ്കുവച്ചത്. എല്ലാവരുമായും ഈ നിമിഷം പങ്കിടുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ ദൃശ്യം അവതരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും അവർ കുറിച്ചു. പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പങ്കുവയ്ക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും മുൻ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ പറഞ്ഞു.
വീഡിയോയിൽ മകൾ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വാദ്രയോടൊപ്പം പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ കോപ്പികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സോണിയയെ കാണാം. ഈ അവസരത്തിൽ ഇരുവരും മധുരപലഹാരങ്ങളും പങ്കുവച്ചു. പുസ്തകത്തിൽ നിരവധി ചിത്രങ്ങളുണ്ടെന്നും സോണിയ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ മക്കളും പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുമായ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ഏറെക്കാലമായി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ സജീവാണ്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സോണിയയും ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ, മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ജ്ഞാനേഷ് കുമാർ എന്നിവർക്കെതിരേ നടന്ന സമരത്തിൽ നേതാക്കൾ ആശയപ്രചാരണത്തിന് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഏറെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.
അതേസമയം, പുസ്തകത്തിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രസിദ്ധീകരണാവകാശം ഹാർപർകോളിൻസ് ഇന്ത്യ ഏറ്റെടുത്തതായി കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. നവംബർ 10ന് പുസ്തകം പുറത്തിറക്കും. എഴുത്തുകാരിയുടെ പ്രതിനിധികളും പെൻഗ്വിൻ റാൻഡം ഹൗസ് ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തെ തുടർന്ന് പുസ്തകത്തിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രസിദ്ധീകരണം അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരുന്നു.
ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ഓർമക്കുറിപ്പുകളിലൊന്നായാണ് ഹാർപർകോളിൻസ് പുസ്തകത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. സ്നേഹം, സ്വത്വം, കടമ, സ്വന്തമായ ഇടം കണ്ടെത്തൽ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തിപരവും നാടകീയവുമായ ആഖ്യാനമാണ് പുസ്തകമെന്നും ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രയാത്രയെക്കുറിച്ചുള്ള അപൂർവമായ അകത്തളക്കാഴ്ചകൾ നൽകുമെന്നും പ്രസാധകർ വ്യക്തമാക്കി.
ആദ്യം പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച പെൻഗ്വിൻ റാൻഡം ഹൗസ് ഇന്ത്യ പിന്നീട് പിന്മാറിയതോടെയാണ് വിവാദം ആരംഭിച്ചത്. കൈയെഴുത്തുപ്രതിയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളെച്ചൊല്ലി പ്രസാധകരും എഴുത്തുകാരിയുടെ പ്രതിനിധികളും തമ്മിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടായെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ആർഎസ്എസ്, മോദി ഭരണകാലത്ത് ഇന്ത്യൻ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ ചൈന കൈവശപ്പെടുത്തിയെന്ന ആരോപണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ നീക്കാൻ പെൻഗ്വിൻ ഇന്ത്യയ്ക്കുമേൽ സമ്മർദമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ചില കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു.