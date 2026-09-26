India

നാഗാലാൻഡിൽ വ്യാജ മദ്യദുരന്തം; 19 പേർ മരിച്ചു

1990 മുതൽ മദ്യനിരോധനം പ്രാബല്യത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് നാഗാലാൻഡ്
Spurious liquor tragedy in Nagaland; 19 dead.

നാഗാലാൻഡിൽ വ്യാജ മദ്യദുരന്തം; 19 പേർ മരിച്ചു

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കൊഹിമ: നാഗാലാൻഡിൽ വ്യാജ മദ്യം കഴിച്ച് 19 പേർ മരിച്ചു. മൊകോക്‌ചുങ്, ട്യൂൺസാങ് എന്നി ജില്ലകളിലാണ് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.

സംഭവത്തിൽ അഡിഷണൽ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ടിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) രൂപീകരിച്ചു. വ്യാപകമായ റെയ്ഡ് നടത്തിയ പൊലീസ് 19 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും 3,000ത്തോളം കുപ്പി വ്യാജമദ്യം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. വ്യാജ മദ്യത്തിന്‍റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനായി പൊലീസിന്‍റെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

വ്യാജ മദ്യത്തിന്‍റെ സാമ്പിളുകൾ ഫൊറൻസിക് പരിശോധയ്ക്കായി ഗുവാഹട്ടിയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. 1990 മുതൽ മദ്യനിരോധനം പ്രാബല്യത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് നാഗാലാൻഡ്.

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