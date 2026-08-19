പട്ന: ബിഹാറിലെ നളന്ദയിൽ പറസി മിഡിൽ സ്കൂളിൽ ഭക്ഷ്യവിഷബാധയെ തുടർന്ന് 40 കുട്ടികൾ ചികിത്സ തേടി. കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഉപ്പിന് പകരം ഡിറ്റർജന്റ് പൊടി ചേർത്തതാണ് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയ്ക്ക് കാരണമായത്.
ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഉടനെ കുട്ടികൾക്ക് ഛർദ്ദിയും വയറുവേദനയും ഉണ്ടായതോടെ സ്കൂൾ അധികൃതർ കുട്ടികളെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.
ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനൊപ്പം നൽകിയ സോയ്ബീനിൽ ഉപ്പ് കുറവാണെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് ഉപ്പിന് പകരം അബദ്ധത്തിൽ ഡിറ്റർജന്റ് പൗഡർ ചേർക്കുകയായിരുന്നു. മറ്റൊരു സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് ഈ സ്കൂളിലേക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചതെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു.