sc notice to seven states on caste discrimination in prison

ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ച​ണ്ഡി​ഗ​ഡ് മേ​യ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ബാ​ല​റ്റും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ഡി​യൊ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ സൂ​ക്ഷി​ച്ചു വ​യ്ക്കാ​ൻ സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വ്. വ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി ബാ​ല​റ്റി​ൽ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു കാ​ട്ടി​യെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ പ​രി​ഹ​സി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്നും പ​ര​മോ​ന്ന​ത കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കൃ​ത്രി​മം ന​ട​ന്നു​വെ​ന്ന എ​എ​പി കൗ​ൺ​സി​ല​റി​ന്‍റെ പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണു ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് ഡി.​വൈ. ച​ന്ദ്ര​ചൂ​ഡി​ന്‍റെ ബെ​ഞ്ച് വ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി അ​നി​ൽ മാ​സി​ഹി​നെ​തി​രേ ക​ടു​ത്ത വി​മ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. വ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി ബാ​ല​റ്റി​ൽ ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ഡി​യൊ ദൃ​ശ്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ഥ​മ​ദൃ​ഷ്ട്യാ വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ ഇ​ങ്ങ​നെ കൊ​ല​ചെ​യ്യാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും സു​പ്രീം കോ​ട​തി. ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഏ​ഴി​ന് നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്ന മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കോ​ർ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ യോ​ഗം മാ​റ്റി​വ​യ്ക്കാ​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. വി​ര​മി​ച്ച ജ​ഡ്ജി​യു​ടെ മേ​ല്‍നോ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ വീ​ണ്ടും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​പേ​ക്ഷ​യി​ല്‍ ഇ​ട​ക്കാ​ല ഇ​ള​വ് അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ന്‍ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ച പ​ഞ്ചാ​ബ്, ഹ​രി​യാ​ന ഹൈ​ക്കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്താ​യി​രു​ന്നു ഹ​ര്‍ജി. ജ​നു​വ​രി 30ന് ​ന​ട​ന്ന ച​മേ​യ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ്-​എ​എ​പി സ​ഖ്യ​ത്തി​നെ​തി​രേ ബി​ജെ​പി വി​ജ​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. 35 അം​ഗ കോ​ർ​പ്പ​റേ​ഷ​നി​ൽ 12നെ​തി​രെ 16 വോ​ട്ടു​ക​ള്‍ നേ​ടി ബി​ജെ​പി​യു​ടെ മ​നോ​ജ് സോ​ങ്ക​റാ​ണു വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. എ​ട്ട് വോ​ട്ടു​ക​ള്‍ അ​സാ​ധു​വാ​യി. വോ​ട്ടു​ക​ൾ അ​സാ​ധു​വാ​ക്കി​യ​ത് ക്ര​മ​ക്കേ​ടാ​ണെ​ന്ന് എ​എ​പി​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ആ​രോ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.