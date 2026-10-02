ഹൈവേ ബോർഡിൽ ഹിന്ദി; തമിഴ്നാട്ടിൽ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സസ്പെൻഷൻ

AI generated summary, newsroom reviewed
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിലെ തൂത്തുക്കുടിയിൽ, സംസ്ഥാന ഹൈവേയിലെ ഒരു സൈൻബോർഡിൽ ഹിന്ദി വാക്കുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന്റെ പേരിൽ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സർക്കാർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. സംസ്ഥാന നയത്തിന് വിരുദ്ധമായി ബോർഡിൽ ഹിന്ദി വാക്കുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് പിന്നീട് മായ്ച്ചുകളഞ്ഞതായി തമിഴ്നാട് സർക്കാർ അറിയിച്ചു.
തമിഴ്, ഇംഗ്ലിഷ് എന്നീ രണ്ട് ഭാഷകൾ മാത്രം ഔദ്യോഗികമായി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ദ്വിഭാഷാ നയത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഹിന്ദി ഉപയോഗിച്ചതിന്, ഇതിന് ഉത്തരവാദികളായ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരേ വകുപ്പുതല നടപടി ആരംഭിച്ചതായി സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.
തമിഴ്നാടിന്റെ ഇരട്ട ഭാഷാ നയത്തിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരേ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
തമിഴ്നാട്ടിൽ ഹിന്ദി ഭാഷയുടെ ഉപയോഗത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം പുതിയതല്ല. 1965-ലെ ഹിന്ദി വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, തമിഴ്, ഇംഗ്ലിഷ് എന്നീ രണ്ട് ഭാഷകൾ മാത്രം ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കുന്ന നയമാണ് തമിഴ്നാട് ദീർഘകാലമായി പിന്തുടരുന്നത്. കേന്ദ്രത്തിന്റെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിലെ ത്രിഭാഷാ ഫോർമുലയ്ക്കെതിരേ ഭരണകക്ഷിയായ ഡിഎംകെ ശക്തമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.
സമീപകാലത്തും, ദേശീയ പാതകളിലെ മൈൽക്കുറ്റികളിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലെ ബോർഡുകളിലും ഹിന്ദി വാക്കുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനെതിരേ തമിഴ്നാട്ടിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഹിന്ദി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തകരും ഡിഎംകെ അണികളും ഇത്തരം ബോർഡുകളിലെ ഹിന്ദി വാക്കുകൾ കറുത്ത ചായം പൂശി മായ്ച്ചുകളഞ്ഞ സംഭവങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾക്കു പിന്നാലെ, കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഹിന്ദി ബോർഡുകൾ ഉൾപ്പെടെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇരട്ട ഭാഷാ നയം കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ നിരന്തരം ജാഗ്രത പുലർത്തിവരികയാണ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്, തൂത്തുക്കുടിയിലെ ഈ സംഭവത്തിലും ഉടൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ടിവികെ സർക്കാരിന് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് പ്രതിപക്ഷത്തെ ഡിഎംകെയും സ്വീകരിച്ചുവരുന്നത്.