ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയ്ൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇന്ത്യയിലാണെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല. കർണാടകയിലെ ഹുബ്ബള്ളി നഗരത്തിലുള്ള ശ്രീ സിദ്ധരൂഢ സ്വാമിജി ഹുബ്ബള്ളി റെയ്ൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ഈ അപൂർവ നേട്ടത്തിന് അർഹമായത്. 1,507 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സിന്റെ അംഗീകാരം നേടി ലോകശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.
ദക്ഷിണ പശ്ചിമ റെയ്ൽവേയുടെ ഹുബ്ബള്ളി ഡിവിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യാർഡ് നവീകരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം നിർമ്മിച്ചത്. റെയ്ൽവേ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുക, ട്രെയിൻ ഗതാഗതം കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കുക, യാത്രക്കാർക്ക് മികച്ച സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയായിരുന്നു പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്. പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ അസാധാരണമായ നീളം കാരണം ഒരേസമയം രണ്ട് ദിശകളിൽ നിന്നുള്ള ട്രെയിനുകളുടെ വരവും പുറപ്പെടലും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ റെയ്ൽവേയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നു. തിരക്കേറിയ സ്റ്റേഷനുകളിൽ സമയനഷ്ടം കുറയ്ക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
ഏകദേശം 20 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമിച്ച ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം 2023 മാർച്ചിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ചത്. തുടർന്ന് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സ് അധികൃതർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ നീളം പരിശോധിച്ച് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയ്ൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോമായി ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരം നൽകി. ഈ നേട്ടം ഇന്ത്യൻ റെയ്ൽവേയുടെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനത്തിലെ സുപ്രധാന അധ്യായമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
മുൻപ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന റെക്കോർഡ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗോരഖ്പൂർ ജങ്ഷനാണ് (1366 മീറ്റർ) കൈവശം വച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. കേരളത്തിലെ കൊല്ലം ജങ്ഷൻ (1180 മീറ്റർ) രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. ഇതോടെ ഇന്ത്യയിലെ മൂന്ന് പ്രധാന സ്റ്റേഷനുകൾ ലോക ശ്രദ്ധ നേടിയ റെയ്ൽവേ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
ഹുബ്ബള്ളി സ്റ്റേഷൻ ദക്ഷിണ പശ്ചിമ റെയ്ൽവേയുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി ദീർഘദൂര ട്രെയിനുകൾ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു. പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ വികസനം യാത്രക്കാരുടെ സൗകര്യം വർധിപ്പിച്ചതിനൊപ്പം ട്രെയിൻ നിയന്ത്രണത്തിലും ചരക്ക്-യാത്രാ ഗതാഗതത്തിലും വലിയ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ സഹായിച്ചു. ലോക റെക്കോർഡ് നേടിയ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ റെയ്ൽവേയുടെ എഞ്ചിനീയറിങ് മികവിന്റെയും വികസന കാഴ്ചപ്പാടിന്റെയും പ്രതീകമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.