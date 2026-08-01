വാഷിങ്ടൺ: യുഎസിൽ നിന്നും ഈ വർഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് നാടുകടത്തിയ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ കണക്ക് പുറത്തുവിട്ടു. 2026 ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ ജൂലൈ 31 വരെ 2,273 പേരെ നാടുകടത്തിയെന്നാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പറയുന്നത്.
നേരത്തെ 2025ൽ അമെരിക്കയിൽ നിന്നും 3,567 പേരെ നാടുകടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണിപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ കണക്കും പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.
നാടുകടത്തൽ നടപടികൾക്കു വേണ്ടി വിദേശ സർക്കാരുകളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും വ്യക്തികളുടെ പൗരത്വം ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്നതെന്നും വിദേശകാര്യ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ വ്യക്തമാക്കി.