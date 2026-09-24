India

ഗണേശ വിഗ്രഹ നിമജ്ജനത്തിനിടെ അച്ഛനും മകനും അടക്കം 3 പേർ മുങ്ങിമരിച്ചു

അഗ്നിരക്ഷാസേന എത്തിയാണ് പിന്നീട് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തത്
Three people drowned during the immersion of Ganesha idols.

ഗണേശ വിഗ്രഹ നിമജ്ജനത്തിനിടെ 3 പേർ മുങ്ങിമരിച്ചു

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രാജ്കോട്ട്: ഗുജറാത്തിലെ രാജ്കോട്ട് ജില്ലയിൽ ഗണേശ വിഗ്രഹ നിമജ്ജനത്തിനിടെ അച്ഛനും മകനും അടക്കം ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേർ ചെക്ക് ഡാമിൽ മുങ്ങിമരിച്ചു. ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഏഴിനാണ് സംഭവം.

ധീരുഭായി ചൗഹാൻ (50), മകനായ നയൻ ചൗഹാൻ (23), ബന്ധുവായ നരേന്ദ്ര ചൗഹാൻ (30) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. രൺപുർ ഗ്രാമനിവാസികളായ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ അടക്കമുള്ള അഞ്ചംഗ കുടുംബം വിഗ്രഹ നിമജ്ജനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അയൽഗ്രാമമായ ജിയാനയിലെ ചെക്ക് ഡാമിൽ എത്തിയത്.

എന്നാൽ ഡാമിൽ ഇറങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ ഇവർ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടു. സംഭവം കണ്ട നാട്ടുകാർ സ്ത്രീകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും പുരുഷന്മാരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. വിവരമറിഞ്ഞ് അഗ്നിരക്ഷാസേന എത്തിയാണ് പിന്നീട് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തത്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

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