2,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ബുക്കിങ്ങുകൾക്ക് അധികനിരക്ക് ഇടാക്കും; ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റിൽ നിയമങ്ങളിൽ ഒക്റ്റോബർ 15 മുതൽ മാറ്റം!

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ്ങുകളിൽ ഒക്റ്റോബർ 15 മുതൽ മാറ്റം വരുന്നു. മെർച്ചന്റ് ഡിസ്ക്കൗണ്ട് റേറ്റ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. 2,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള യുപിഐ പേയ്മെന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ്ങുകൾക്ക് റേറ്റ് അനുസരിച്ച് അധിക തുക ഈടാക്കിയേക്കും.
2000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ബുക്കിങ്ങുകൾക്ക് ഏകദേശം 5 രൂപ ഫ്ലാഷ് നിരക്കിലാവും അധിക തുക ഈടാക്കുക. പുതിയ എംഡിആർ നിരക്ക് ബാധകമാകുന്നത് മർച്ചന്റ് ഇടപാടുകൾക്കാണ്.
ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് എംഡിആർ ഈടാക്കാൻ പാടില്ലെന്ന നിർദേശമുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ 2000 രൂപയുടെ ടിക്കറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു യാത്രക്കാരന് 2000 രൂപയെ നൽകേണ്ടതുള്ളൂ. ഈടാക്കുന്ന ഫ്ലാഷ് തുക റെയിൽവേയും ഐആർടിസി ആപ്പുകളും വഹിക്കേണ്ടതാണ്.