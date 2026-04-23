പോളിങ് സമയം നീട്ടണം; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ സമീപിച്ച് വിജയ്

ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിലെ പോളിങ് സമയം നീട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തമിഴക വെട്രി കഴകം അധ്യക്ഷനും നടനുമായ വിജയ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ സമീപിച്ചു. ബസുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ആയിരക്കണക്കിന് വോട്ടർമാർ വിവിധയിടങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയെന്നും അതിനാൽ പോളിങ് 2 മണിക്കൂർ അധികം അനുവദിക്കണമെന്നാണ് വിജയ് പറയുന്നത്.
ബസുകൾ കുറച്ചത് ആസൂത്രിത നീക്കമാണെന്നും വിജയ് ആരോപിച്ചു. പ്രധാനമായും മൂന്ന് ആവശ്യങ്ങളാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് അയച്ച കത്തിൽ വിജയ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പോളിങ് രാത്രി 8 വരെ ആക്കണം, ബസ് സർവീസ് നടത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും കോർപ്പറേഷനും നിർദേശം നൽകണം, പോളിങ് വൈകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ബൂത്തുകളിൽ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയമിക്കണം. ഇതെല്ലാമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ.