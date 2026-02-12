India

റെഡ് സിഗ്നൽ; രണ്ട് വന്ദേഭാരത് സർവീസുകൾ നിർത്തി

യാത്രക്കാരില്ലാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് സർവീസ് റദ്ദാക്കുന്നത്
Two Vande Bharat services suspended

രണ്ട് വന്ദേഭാരത് സർവീസുകൾ നിർത്തി

Updated on

ന്യൂഡൽഹി: യാത്രക്കാരില്ലാത്തതിനാൽ രണ്ട് റൂട്ടുകളിൽ വന്ദേഭാരത് സർവീസ് അവസാനിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സർവീസുകളായ ഉദയ്പൂർ-ജയ്പൂർ, ഉദയ്പൂർ-ആഗ്ര സർവീസുകളാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഉദയ്പൂർ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് സർവീസ് നടത്തുന്ന രണ്ട് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകൾ ഈ ആഴ്ച സർവീസ് അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ അറിയിച്ചു.

സർവീസ് നിർത്താനുള്ള കാരണം റെയിൽവേ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. പുതുക്കിയ റൂട്ടുകളുടെ കാര്യത്തിലും തീരുമാനമായിട്ടില്ല.

ഈ റൂട്ടുകളിൽ ആവശ്യത്തിന് യാത്രക്കാരില്ലാത്തതാണ് റെയിൽവേയുടെ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് വിവരം. അതേസമയം കേരളത്തിലെ വന്ദേഭാരത് സർവീസുകളിൽ വൻ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.

delhi
railway
vande bharat express

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com