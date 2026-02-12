റെഡ് സിഗ്നൽ; രണ്ട് വന്ദേഭാരത് സർവീസുകൾ നിർത്തി

ന്യൂഡൽഹി: യാത്രക്കാരില്ലാത്തതിനാൽ രണ്ട് റൂട്ടുകളിൽ വന്ദേഭാരത് സർവീസ് അവസാനിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സർവീസുകളായ ഉദയ്പൂർ-ജയ്പൂർ, ഉദയ്പൂർ-ആഗ്ര സർവീസുകളാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഉദയ്പൂർ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് സർവീസ് നടത്തുന്ന രണ്ട് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകൾ ഈ ആഴ്ച സർവീസ് അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ അറിയിച്ചു.
സർവീസ് നിർത്താനുള്ള കാരണം റെയിൽവേ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. പുതുക്കിയ റൂട്ടുകളുടെ കാര്യത്തിലും തീരുമാനമായിട്ടില്ല.
ഈ റൂട്ടുകളിൽ ആവശ്യത്തിന് യാത്രക്കാരില്ലാത്തതാണ് റെയിൽവേയുടെ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് വിവരം. അതേസമയം കേരളത്തിലെ വന്ദേഭാരത് സർവീസുകളിൽ വൻ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.