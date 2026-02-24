India

എഐ ഉച്ചകോടി പ്രതിഷേധം: യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ അധ‍്യക്ഷൻ അറസ്റ്റിൽ

ഡൽഹി പൊലീസാണ് ഉദയ് ഭാനു ചിബിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്
uday bhanu chib arrested due to ai summit protest

രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം ഉദയ് ഭാനു ചിബ്

Updated on

ന‍്യൂഡൽഹി: എഐ ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചതിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ അധ‍്യക്ഷനായ ഉദയ് ഭാനു ചിബിനെ ഡൽഹി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇതോടെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം എട്ടായി. ഏകദേശം 20 മണിക്കൂർ നീണ്ട ചോദ‍്യം ചെയ്യലിനൊടുവിലാണ് അറസ്റ്റ്.

എന്നാൽ ചോദ‍്യം ചെയ്യലിന് പൂർണമായി സഹകരിച്ചിട്ടും അന‍്യായമായി അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പറയുന്നത്. ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന, പൊതുപ്രവർത്തകനെ ബോധപൂർവം ഉപദ്രവിക്കൽ, ജോലി തടസപ്പെടുത്തൽ, നിയമലംഘനം എന്നീ കുറ്റങ്ങളാണ് ഉദയ് ഭാനു ചിബിനെതിരേ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.

protest
ai
arrest
delhi police
Youth congress leader
summits

Also Read

No stories found.

Trending

No stories found.
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com