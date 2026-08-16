India

യുജിസി-നെറ്റ്: 3 വിഷയങ്ങൾക്ക് പുനഃപരീക്ഷ

ചോദ്യപേപ്പറുകളിലെ നിരവധി പിഴവുകളെത്തുടർന്ന് ഉദ്യോഗാർഥികളിൽ നിന്ന് പരാതികൾ ഉയർന്നതിനെത്തുടർന്നാണ് തീരുമാനം
UGC-NET re exam for 3 subjects

യുജിസി-നെറ്റ് പുനഃപരീക്ഷ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Representative image

Updated on

ന്യൂഡൽഹി: യുജിസി-നെറ്റ് (UGC-NET) പരീക്ഷയിലെ ഇംഗ്ലിഷ്, കൊമേഴ്‌സ്, സോഷ്യോളജി എന്നീ വിഷയങ്ങളുടെ പുനഃപരീക്ഷ നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി (എൻടിഎ) പ്രഖ്യാപിച്ചു. ചോദ്യപേപ്പറുകളിലെ നിരവധി പിഴവുകളെത്തുടർന്ന് ഉദ്യോഗാർഥികളിൽ നിന്ന് പരാതികൾ ഉയർന്നതിനെത്തുടർന്നാണ് ഈ തീരുമാനം.

പുനഃപരീക്ഷയുടെ തീയതിയും സമയക്രമവും:

  • ഇംഗ്ലീഷ്: സെപ്റ്റംബർ 9-ന് രാവിലെ 9 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 വരെ (ഷിഫ്റ്റ് 1).

  • കോമേഴ്‌സ്: സെപ്റ്റംബർ 9-ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മുതൽ വൈകിട്ട് 6 വരെ (ഷിഫ്റ്റ് 2).

  • സോഷ്യോളജി: സെപ്റ്റംബർ 10-ന് രാവിലെ 9 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 വരെ (ഷിഫ്റ്റ് 1).

ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് (JRF), അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസർ യോഗ്യത, പിഎച്ച്ഡി പ്രവേശനം എന്നിവയ്ക്കായി ജൂൺ 22 മുതൽ 30 വരെ 87 വിഷയങ്ങളിലായാണ് എൻടിഎ യുജിസി-നെറ്റ് ജൂൺ 2026 പരീക്ഷ നടത്തിയിരുന്നത്.

exam
ugc
exam date
net
logo
Metro Vaartha
www.metrovaartha.com