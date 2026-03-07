India

ഉത്തർ പ്രദേശ് ഉപമുഖ‍്യമന്ത്രി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഹെലികോപ്റ്റർ അടിയന്തര ലാൻഡിങ് നടത്തി

സാങ്കേതിക തകരാറിനെത്തുടർന്നാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ ലഖ്നൗ വിമാനത്താവളത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇറക്കിയത്
ന‍്യൂഡൽഹി: ഉത്തർപ്രദേശ് ഉപമുഖ‍്യമന്ത്രി കേശവ് പ്രസാദ് മൗര‍്യ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഹെലികോപ്റ്റർ അടിയന്തര ലാൻഡിങ് നടത്തി. സാങ്കേതിക തകരാറിനെത്തുടർന്നാണ് ലഖ്നൗ വിമാനത്താവളത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇറക്കിയത്. പറക്കുന്നതിനിടെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്നും പുക ഉയർന്നിരുന്നു.

ഇതേത്തുടർന്നാണ് അടിയന്തര ലാൻഡിങ് നടത്തിയതെന്നാണ് വിവരം. ഉപമുഖ‍്യമന്ത്രിയും ഹെലികോപ്റ്ററിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ളവരും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് അധികൃതർ വ‍്യക്തമാക്കി. തകരാറിന്‍റെ കാരണം കണ്ടു പിടിക്കാൻ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പരിശോധന നടത്തി. സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരുക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം.

