സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടണമെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആവശ്യം തള്ളി; തൊഴിലുറപ്പ് ഭേദഗതി ബിൽ രാജ്യസഭ പാസാക്കി

ന്യൂഡല്ഹി: പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധങ്ങള്ക്ക് ഒടുവിൽ വിബി-ജി റാം ജി ബില് രാജ്യസഭ പാസാക്കി. ബില് സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടണമെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആവശ്യം തള്ളിയാണ് ബില് ശബ്ദവോട്ടോടെ രാജ്യസഭയിലും പാസാക്കിയത്. സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടണമെന്ന ആവശ്യം തള്ളിയതോടെ പ്രതിപക്ഷം സഭയില് നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയി. വ്യാഴാഴ്ച അര്ധരാത്രിയാണ് ബില് സഭയില് പാസാക്കിയത്. സഭയ്ക്ക് പുറത്തും പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധിച്ചു.
വ്യാഴാഴ്ച പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം മറികടന്ന് ബില് ലോക്സഭയിലും പാസാക്കിയിരുന്നു. സാധാരണക്കാരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണിതെന്നും ജനങ്ങളെ പിച്ചക്കാരക്കാനാണ് ബില് എന്നും മല്ലികാര്ജുന് ഖര്ഗെ ആരോപിച്ചു.
ബില്ലിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയരുമെന്നും ബില് സര്ക്കാരിന് പിന്വലിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും ഖര്ഗെ പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ട്രഷറി ബെഞ്ചിന് നേരേ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങള് നീങ്ങിയതോടെ സഭ അധ്യക്ഷന് അതൃപ്തി വ്യക്തമാക്കി. ബില് പാസാക്കിയതോടെ ഭരണപക്ഷം ജയ്ശ്രീറാം വിളിച്ചു.
അതേസമയം പദ്ധതിയെ മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ് ബില് എന്നും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അഴിമതിയില് മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാന് പറഞ്ഞു. .