119 അല്ല, 144; വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിൽ കരുത്ത് തെളിയിച്ച് വിജയ്‌യുടെ ടിവികെ

കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയിരുന്നത് 118 എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണയായിരുന്നു
vijays tvk win vote of confidence in assembly

ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് നിയമസഭയിൽ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച് ടിവികെ. കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയിരുന്ന 118 എംഎൽഎമാരെന്ന സംഖ്യ മറികടന്ന് 144 എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് വിജയ്‌യുടെ ടിവികെ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിച്ചത്.

119 എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്ന വിജയ് സർക്കാരിന് വോട്ടെടുപ്പിൽ എഐഎഡിഎംകെയുടെ 25 വിമത എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണകൂടി ലഭിച്ചതോടെയാണ് വമ്പൻ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചത്.

വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാതെ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡിഎംകെ പ്രതിപക്ഷം ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഇവർക്ക് പുറമേ 5 എംഎൽഎമാർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാതെ വിട്ടുനിന്നു. തുടർന്ന് ഇപിഎസ് പക്ഷത്തുനിന്നും 22 പേർ മാത്രമാണ് സർക്കാരിനെ എതിർത്ത് വോട്ടു ചെയ്തത്.

