മണിപ്പൂരിൽ കുക്കി ഗോത്രത്തിനെതിരേ തീവ്രവാദ ആക്രമണം

ഇന്ത്യ-മ്യാൻമർ അതിർത്തിക്കടുത്തുള്ള കാംജോങ് ജില്ലാ ആസ്ഥാനവും ചാസാദ് ഗ്രാമവും സായുധ സംഘങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ മൂലം സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ ഏറെയുള്ള സെൻസിറ്റീവ് പ്രദേശമാണ്.
ഇംഫാൽ: മണിപ്പൂരിലെ കാംജോങ് ജില്ലയിലെ ചാസാദ് ഗ്രാമത്തിൽ കുക്കി ഗോത്ര സമൂഹത്തിന്റെ പതിനഞ്ചോളം വീടുകളെങ്കിലും തീവ്രവാദികൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കിയതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇതോടെ വീടുകളിൽ നിന്നു പലായനം ചെയ്ത കുക്കികളായ സാധാരണക്കാർ അടുത്തുള്ള വനപ്രദേശങ്ങളിലും സുരക്ഷാ സേനയുടെ ക്യാംപിലും അഭയം പ്രാപിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രാദേശിക വൃത്തങ്ങളും ഞായറാഴ്ച പറഞ്ഞു.
ശനിയാഴ്ച അർധരാത്രിക്കു ശേഷമായിരുന്നു ഈ ദുരന്തം. ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന വെടിവയ്പിൽ സെയ്ഖോഹാവോ ഹാവോകിപ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കുക്കി പൗരൻ കൊല്ലപ്പെടുകയും മറ്റ് നാല് പേർക്ക് വെടിയേറ്റതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.പ്രാദേശിക വിവരണങ്ങൾ പ്രകാരം, താമസക്കാർ അവരുടെ സുരക്ഷയെ ഭയന്ന് വീടുകൾ വിട്ടുപോയി. ഞായറാഴ്ചയാണ് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ചാസാദ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് വിവരം ലഭിച്ചതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കുറവ് കാരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സമയമായപ്പോഴേക്കും സ്ഥലത്തെ അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നില്ല. തീപിടുത്തം മൂലമുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ വ്യാപ്തി, ആക്രമണങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ, ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ ഐഡന്റിറ്റികൾ എന്നിവ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
ഹാവോകിപ്പിന്റെ മരണത്തിൽ ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിച്ച് രംഗത്തെത്തിയ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി നെംച കിപ്ജെൻ അക്രമത്തെ അപലപിച്ചു. പരിക്കേറ്റ ഗ്രാമ നേതാക്കളുടെയും കുടി വീടുകൾ കത്തിച്ചത് അസഹനീയമായ കുറ്റകൃത്യമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച കിപ്ജെൻ, ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനും സംസ്ഥാന പോലീസിനും സുരക്ഷാ സേനയ്ക്കും 24 മണിക്കൂറും ജാഗ്രത പാലിക്കാനും, സാധാരണക്കാരെയും അവരുടെ സ്വത്തുക്കളെയും സംരക്ഷിക്കാനും, അക്രമത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു.
സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ അസം റൈഫിൾസ്, അതിർത്തി സുരക്ഷാ സേന (ബിഎസ്എഫ്), കാംജോംഗ് പോലീസ് എന്നിവയുടെ സംയുക്ത സംഘത്തെ ബാധിത പ്രദേശത്ത് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.ശനിയാഴ്ച രാത്രി കാംജോംഗ് ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന മറ്റൊരു സംഭവത്തിൽ, എതിരാളികളായ സായുധ സംഘങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് തങ്ഖുൽ നാഗ സിവിലിയന്മാർക്ക് വെടിയേറ്റു. പരിക്കേറ്റവരെ ടി. ചിതുങ്, എസ്. മാലുങ്, എം. ഷിതുങ് എന്നിങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇവരെ കാംജോംഗ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു, അവിടെ അവരുടെ നില തൃപ്തികരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഇന്ത്യ-മ്യാൻമർ അതിർത്തിക്കടുത്തുള്ള കാംജോങ് ജില്ലാ ആസ്ഥാനവും ചാസാദ് ഗ്രാമവും സായുധ സംഘങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ മൂലം സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ ഏറെയുള്ള സെൻസിറ്റീവ് പ്രദേശമാണ്.