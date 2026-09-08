കോൽക്കത്ത: ദുർഗാപൂജയോട് അനുബന്ധിച്ച് പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ പരസ്യം വിവാദത്തിൽ. പൂജയ്ക്ക് ആശംസകൾ നേർന്നുള്ള പരസ്യമാണ് വിവാദത്തിലായത്. പരസ്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച ദുർഗയുടെ ചിത്രത്തിൽ 11 കൈകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
പത്ത് കൈകളാണ് ദേവിക്ക് വേണ്ടത്. ഇതാണ് വിവാദത്തിന് കാരണമായത്. സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടതിനു പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി പരസ്യമായി മാപ്പ് പറഞ്ഞു. കുറ്റക്കാർക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, വിശ്വാസികളെ സർക്കാർ അപമാനിച്ചെന്നാരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തി. ബംഗാളിന്റെ സംസ്കാരം ബിജെപിക്കറിയില്ലെന്നും വിശ്വാസികളെ മനപ്പൂർവം അപമാനിക്കുന്ന നടപടിയാണിതെന്നും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വിമർശിച്ചു.