ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ്യെ പരിഹസിച്ച് എഐഎഡിഎംകെ നേതാവ് ആർ.ബി. ഉദയകുമാർ. മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം നിരവധി സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ച നടി തൃഷയെ എപ്പോഴാണ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാക്കുകയെന്ന് ഉദയകുമാർ ചോദിച്ചു.
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോയിലാണ് മുൻമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയെ പരിഹസിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്. ടിവികെ സർക്കാർ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവരെ വിവിധ ഔദ്യോഗിക പദവികളിലേക്ക് നിയമിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സിനിമകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച നിർമാതാക്കളെയും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരെയുമാണ് വിവിധ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നിയമിക്കുന്നതെന്നും ഉദയകുമാർ പറഞ്ഞു.
ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റി, ന്യൂഡൽഹിയിലെ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധി, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറി, സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പരിശീലന സ്ഥാപനത്തിന്റെ മേധാവി, സർക്കാർ ഉപദേശകർ തുടങ്ങിയ പദവികളിലേക്ക് നിയമിക്കപ്പെട്ടവരുടെ പേരുകളും ഉദയകുമാർ പരാമർശിച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പരിഹാസരൂപത്തിൽ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി നടി തൃഷയെ എപ്പോഴാണ് നിയമിക്കുകയെന്ന് ഉദയകുമാർ ചോദിച്ചത്. വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്യോ നടി തൃഷയോ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.