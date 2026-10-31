അമെരിക്കൻ GPS ന് ഇന്ത്യൻ ബദൽ NVS-03 വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ച് ഇന്ത്യ

ശ്രീഹരിക്കോട്ട: ഇന്ത്യയുടെ GSLV കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപതാമത്തെ റോക്കറ്റ് വിജയകരമായി പറന്നുയർന്നു. ഒക്റ്റോബർ 30ന് പ്രാദേശിക സമയം 23:51നായിരുന്നു ശ്രീഹരിക്കോട്ട ദ്വീപിലെ സതീഷ് ധവാൻ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപണ വാഹനം GSLV-F18 വിക്ഷേപിച്ചത്. വിക്ഷേപണത്തിന് ഏകദേശം 18 മിനിറ്റും 40 സെക്കൻഡും കഴിഞ്ഞ്, ഏകദേശം 2,250 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഉപഗ്രഹം റോക്കറ്റിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് അതിന്റെ ആസൂത്രിത ട്രാൻസ്ഫർ ഭ്രമണപഥത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. NavIC സംവിധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഈ ഉപഗ്രഹം സഹായിക്കും. . ഏകദേശം 50 മീറ്റർ ഉയരവും 420 ടൺ വിക്ഷേപണ ഭാരവുമുള്ള മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുള്ള റോക്കറ്റ് വിജയകരമായി വിക്ഷേപിക്കാനായി.
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അമേരിക്കൻ GPS , യൂറോപ്യൻ ഗലീലിയോ, ചൈനീസ് BeiDou എന്നിവയ്ക്ക് സമാനമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രാദേശിക ഉപഗ്രഹ നാവിഗേഷൻ സംവിധാനമായ NavIC (ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റലേഷനോടുകൂടിയ നാവിഗേഷൻ) സിസ്റ്റത്തിനായിട്ടാണ് NVS-03 രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ വെങ്കട നാരായണൻ, വിക്ഷേപണ വാഹനത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രധാന സംവിധാനങ്ങളും സാധാരണയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉപഗ്രഹം അതിന്റെ ഉദ്ദേശിച്ച ഭ്രമണപഥത്തിൽ കൃത്യമായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സ്ഥിരീകരിച്ചു.
പ്രവർത്തന ഭ്രമണപഥത്തിലെത്താനും കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആവശ്യമായ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമാക്കാനും NVS-03 ഇപ്പോൾ സ്വന്തം പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആഗോള സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, NavIC പ്രധാനമായും ഇന്ത്യയിലും അയൽ പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ കവറേജ് ഏരിയ രാജ്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, കൂടാതെ അതിർത്തികൾക്കപ്പുറം ഏകദേശം 1,500 കിലോമീറ്റർ വരെ വ്യാപിക്കുന്നു. ഈ സിസ്റ്റം കൃത്യമായ സ്ഥാനനിർണ്ണയം, നാവിഗേഷൻ, കൃത്യമായ സമയ സമന്വയം എന്നിവയ്ക്ക് ഇന്ത്യയെ സഹായിക്കും.
സൈനിക, തന്ത്രപരമായ സംവിധാനങ്ങൾ
സമുദ്ര നാവിഗേഷൻ, മത്സ്യ ബന്ധന കപ്പലുകളുടെ നിരീക്ഷണം, സർവേയിങ്, കാർട്ടോഗ്രഫി, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മാനെജ്മെന്റ് എന്നിവയെല്ലാം ഈ ഉപഗ്രഹ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്കു ലഭ്യമാകും. സ്വന്തമായി നാവിഗേഷൻ ശൃംഖലയുള്ളതിനാൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ നൽകുന്ന ഉപഗ്രഹ സേവനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ ഇത് ഇന്ത്യയെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. പ്രതിരോധ മേഖലയ്ക്കും നിർണായക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്, കാരണം നാവിഗേഷൻ സിഗ്നലുകളുടെ ലഭ്യതയും കൃത്യതയും തന്ത്രപരമായ പ്രാധാന്യമുള്ളവയാണ്.
എന്തുകൊണ്ടാണ് NVS-03 ന്റെ വിക്ഷേപണം നിർണായക പ്രാധാന്യമുള്ളതായി മാറിയത്?
2026 ൽ ഉടനീളം, ഇന്ത്യയുടെ NavIC സിസ്റ്റം അതിന്റെ ചില ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ പരാജയം കാരണം ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടു. ജൂലൈയിൽ, കോർഡിനേറ്റുകൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് മൂന്ന് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ - IRNSS-1B, IRNSS-1I, NVS-01 - മാത്രമേ പ്രവർത്തനക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
സിസ്റ്റത്തിന് അതിന്റെ സ്ഥാനം സ്വതന്ത്രമായി നിർണ്ണയിക്കാൻ കുറഞ്ഞത് നാല് പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഉപഗ്രഹങ്ങളെങ്കിലും ആവശ്യമാണ്. തൽഫലമായി, സമയ സമന്വയ പ്രവർത്തനം ലഭ്യമായിരുന്നുവെങ്കിലും, നാവികിന് താൽക്കാലികമായി പൂർണ്ണമായ ഒരു സ്വതന്ത്ര നാവിഗേഷൻ സേവനം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
2025 ജനുവരിയിൽ വിക്ഷേപിച്ച പുതിയ ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ മുൻഗാമിയായ NVS-02 ലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നു. റോക്കറ്റ് ബഹിരാകാശ പേടകത്തെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചു; എന്നിരുന്നാലും, പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെ വാൽവുകളിലെ തകരാർ കാരണം, അതിനെ അതിന്റെ ആസൂത്രിത പ്രവർത്തന ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ, ഐഎസ്ആർഒ അവരുടെ അന്വേഷണത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു, അതിൽ വാൽവ് നിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തിനുള്ളിലെ വൈദ്യുത കണക്ഷനുകളിലെ തകരാറാണ് തകരാറിന് ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള കാരണം എന്ന നിഗമനത്തിലെത്തി.
പുതിയ NVS-03 നാവിഗേഷൻ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞത് നാലായി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പുതിയ ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ ഉപയോഗം അതിന്റെ കമ്മീഷൻ ചെയ്യൽ പൂർത്തീകരണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിരിക്കിലും, നാവികിന്റെ അടിസ്ഥാന കോൺഫിഗറേഷനിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്ന് ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
NVS-03 ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ സവിശേഷത
ബഹിരാകാശ പേടകത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകളിലൊന്ന് ഒരു ഇന്ത്യൻ ആറ്റോമിക് ക്ലോക്കാണ്, ഇത് ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ മറ്റ് ഉയർന്ന കൃത്യതയുള്ള ക്ലോക്കുകളുമായി സംയോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും. അത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായ സമയ അളവുകൾ നൽകുന്നു. റേഡിയോ സിഗ്നൽ സഞ്ചരിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉപഗ്രഹങ്ങളിലേക്കുള്ള ദൂരം റിസീവർ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് ഉപഗ്രഹ നാവിഗേഷന്റെ അടിസ്ഥാനമായി മാറുന്നു.
മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന L5, S സിഗ്നലുകൾക്കൊപ്പം, L1 ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡിൽ നാവികിനുള്ള ഒരു പുതിയ സിവിൽ സിഗ്നലിനെയും NVS-03 പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. L1 ബാൻഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ സംവിധാനത്തെ വിശാലമായ നാവിഗേഷൻ റിസീവറുകളുമായി, പ്രത്യേകിച്ച് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിലും മറ്റ് ഉപഭോക്തൃ ഇലക്ട്രോണിക്സിലും കൂടുതൽ അനുയോജ്യമാക്കും.
നാവിക് നവീകരിക്കുന്നത് തുടരാൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയിടുന്നു. അടുത്ത ഉപഗ്രഹങ്ങളായ NVS-04 ഉം NVS-05 ഉം ഇതിനകം തയ്യാറെടുപ്പിന്റെ വിപുലമായ ഘട്ടത്തിലാണ്. അവയുടെ വിന്യാസം സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നാവിഗേഷൻ ശേഷികൾ ആവർത്തിച്ച് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.